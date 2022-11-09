Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Antalya’da park halindeki araca çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobilin takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Salkımevler Mahallesi Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi’nde meydana geldi. 06 KYE 59 plakalı otomobili ile seyir halinde bulunan Ayaz K., sollama yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki otomobile çarparak savrulan otomobil, yol ortasında yan yattı. Sürücü kazayı burnu kanamadan atlatırken, araçtaki yolcular Aykut G., Pınar S. ve Yavuz Ö. hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından otomobil çekiciyle kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.