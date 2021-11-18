Park halindeki araca çarpan motokurye ağır yaralandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde seyir halinde olan motokurye yol kenarında duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını bariyerlere vuran kurye ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alemdağ mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Ö.Y. (19) 34 COP 674 plakalı motoruyla seyir halindeyken emniyet şeridinde duran M.U. isimli kadın sürücüye ait 34 PH 0146 plakalı Mitsubishi marka pikaba arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını bariyerlere vuran Ö.Y. ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kurye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ö.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın yaşandığı yerde bulunan ve olayı anlatan bir vatandaş, “Emniyet şeridinde durmuş. Ortam karanlık görüyorsunuz. Motorcu arkadaş da arkadan çarpmış. Dörtlüleri yakmış arızası mı var bilmiyorum. Ortalık karanlık olduğu için arkadaş vurmuş. Bilinci kapalı ağır yaralı” dedi.