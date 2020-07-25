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Park halindeki araç dereye uçtu
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI YENİCEKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE UÇTU. KAZADA TEK TESELLİ KİMSENİN YARALANMAMASI OLDU.
Asayiş 25.07.2020, 18:32
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki araç dereye uçtu.
Olay Yeniceköy’de meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticarî aracı sürücüsü park edip olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden araç dereye uçtu. Araçta kimsenin olmaması faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi. Dereye düşen araç çekici marifetiyle sudan çıkarıldı.
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