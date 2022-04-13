Park halindeki araç alev topuna döndü

Elazığ’da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı.