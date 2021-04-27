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Park halindeki araç alev alev yandı

Gaziantep’te park halindeki otomobil alev aldı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü.

Asayiş 27.04.2021, 16:40
Park halindeki araç alev alev yandı

Gaziantep’te park halindeki otomobil alev aldı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Nizip ilçesi Mevla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ellerine aldıkları su kovaları ile araca müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.
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