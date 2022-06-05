banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Nedim Özbey:
Nedim Özbey: "Çok mutluyuz"
Dursun Özbek:
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso kalp krizi geçirdi

Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde park halinde bulunan minibüsün konsol kısmından yükselen alevler kısa süreli paniğe sebep oldu. Çevredekilerin aracın camını kırarak yangına müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş 05.06.2022, 21:48
Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde park halinde bulunan minibüsün konsol kısmından yükselen alevler kısa süreli paniğe sebep oldu. Çevredekilerin aracın camını kırarak yangına müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Arifiye-Sapanca yolu Gölbaşı Piknik alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen park halindeki minibüsün ön konsolundan alevler yükselmeye başladı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar, aracın camını kırarak yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çevredekilerin müdahalesiyle araç kül olmaktan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Yorumlar (0)
25°
açık