Park halindeki arabayı ateşe verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi park halindeki otomobili ateşe verdi, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde ilçenin kale Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere F.K.’ye ait park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafından üzerine benzin döküldükten sonra ateşe verildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kişi sokaktan çıkarak park halindeki otomobile yaklaşarak, cebinde bir şişede getirdiği benzini arabanın ün kısmına döktükten sonra, elindeki çakmakla benzini yakmaya çalışıyor, bir, 2-3 denemeden benzin büyük bir alevle yanmaya başlıyor, kimliği belirsiz kişi ise son anda yanmaktan kurtuluyor. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, görüntülerden eşkâlini belirlediği kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.