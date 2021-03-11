Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki tüp satışı yapan aracının alev alması mahallede paniğe neden oldu. Aracın içinde tüp olduğunu düşünen vatandalar hem korku yaşadı hem de etrafındaki araçlarını kurtarmak için adeta yarıştı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan ve üzerinde tüp ve su satışı yapıldığı yazan aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçta tüp olduğunu düşünen vatandaşlar bir anda panik yaşarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu arada yanan aracın etrafında araçları bulunan bazı vatandaşlar da canlarını unutarak araçlarının derdine düşerek kurtarmak için adeta yarıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulunurken içinde tüp bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangınla ilgili itfaiye ekipleri çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.