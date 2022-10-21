Park halinde araca çarpan otomobil yan yattı: 4 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kışla Caddesi üzerinden ilçe merkezine seyir halinde olan E.K. (20) yönetimindeki 44 ADJ 117 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada araç sürücü ile birlikte R. S. (19), D.D. (41), S.K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan S.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralılar ise ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.