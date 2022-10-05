Park ettiği tırın freni boşaldı, altında kalarak öldü

Adana’da bir kişi, park ettiği tırın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza D-400 karayolu Adana-Osmaniye yönü 30. kilometrede meydana geldi. 62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan, 01 01 PP 354 plakalı tırını yol kenarına park etti. Ardından tırdan inen Tozkoparan, tırın önünde yürümeye başladı. Bu sırada tırın frenleri boşaldı ve tır Mustafa Tozkoparan’a çarpıp, ardından Suat Selvi idaresindeki 01 PP 354 plakalı kamyona çarparak durdu.

Tırın altında kalan Mustafa Tozkoparan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tozkoparan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.