Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde "Macron-Le Pen" protestosu

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde öğrenciler, seçimde ikinci tura kalan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek için sınıfları ve koridorları doldurarak, "Ne Macron ne Le Pen", "Aşırı sağa hayır" sloganları attı. Üniversite yönetimi, derslere Cumartesi gününe kadar online olarak devam edilmesine karar verdi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikinci tura kalması, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Sorbonne Üniversitesi’nde protesto edildi. Üniversitenin duvarlarına "Faşizm bir seçenek değildir" yazısı yazan öğrenciler, "Ne Macron ne Le Pen", "Aşırı sağa hayır" sloganları atarak sınıfları doldurdu. Dün öğle saatlerinde başlayan protesto halen devam ederken, öğrenciler geceyi okulda geçirdi. Üniversite yönetimi derslere Cumartesi güne kadar online olarak devam edileceğini açıklarken, öğrenciler seçimin ikinci turuna kadar üniversitede kalacaklarını belirtti. Üniversiteye çok sayıda polis ve jandarma ekibi gönderildi. Yönetim ile öğrenciler arasında görüşmeler sürüyor.

"Neoliberal radikalizm ile faşist radikalizm arasında seçim yapmak zorundayız"

Protestoya katılan öğrencilerden Julien, "Neoliberal radikalizm ile faşist radikalizm arasında seçim yapmak zorundayız ve bu korkunç bir şey. Seçimi meşrulaştırmak için çekimser olmak istiyorum. Ama kararımı son anketlere göre vereceğim ve eğer Marine Le Pen gerçekten kazanma yolundaysa o zaman Macron’a isteksizce oy vereceğim" ifadelerini kullandı.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Sciences Po (Siyasal Araştırmalar Enstitüsü) öğrencileri de bu sabah "Macron istifa et yerini Melenchon’a bırak" ve "Aşırı sağa hayır" sloganlarıyla protesto gerçekleştirdi.

İkinci tur 24 Nisan’da

Elabe anket şirketine göre, 18 ile 24 yaş arası seçmenlerin yüzde 34’ü seçimin ilk turunda 3. olan Boyun Eğmeyen Fransa parti lideri Jean Luc Melenchon’a oy verdi. İpsos anketine göre ilk turda 18-24 yaşındakilerin yüzde 42’si oy kullanmadı. 24 Nisan’da yapılacak olan ikinci turda, ilk turda oyların yüzde 27.6’sini alan Macron ile oyların yüzde 23.4’ünü alan Le Pen kozlarını paylaşacak.