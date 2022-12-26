Paris’teki silahlı saldırının şüphelisi hakkında resmi soruşturma başlatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren 69 yaşındaki Fransız saldırgan hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 23 Aralık’ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen 69 yaşındaki Fransız şüpheli hakkında savcılık tarafından resmi soruşturma başlatıldı. Sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek gözaltı kararının kaldırılmasının ardından dün yeniden gözaltına alınan saldırganın resmi soruşturma altına alınması, Fransa yasalarına göre bir şüphelinin bir suça karıştığını gösteren ciddi veya tutarlı kanıtların bulunması anlamına geliyor.

Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmada cinayet, cinayete teşebbüs, izinsiz silah bulundurma suçlamalarının inceleneceği aktarıldı.

"Yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediği açıklanmıştı

Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediği ve bu şekilde hareket ettiği aktarılmıştı. Savcılık tarafından 23 Aralık’ta yapılan açıklamada, saldırgan hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyurulmuştu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi. Bu nedenle sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini bildirmişti.