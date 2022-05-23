Paris’teki Katar büyükelçiliğinde 1 kişi öldürüldü

Fransa’da Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Paris’teki Katar Büyükelçiliği’nde bir kişinin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüphelinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa’da Paris Savcılığı, Katar büyükelçiliğinde bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla cezai soruşturma başlatıldığı belirtildi. Savcılık, olayda silah kullanılıp kullanılmadığının henüz tespit edilmediğini ifade ederken, Fransız basınında öldürülen kişinin güvenlik görevlisi olduğu kaydedildi. Fransız basınının dayandırdığı kaynaklara göre, olayın terörle bağlantısı bulunmuyor.

Katar’ın Paris Büyükelçiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.