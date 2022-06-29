Paris’teki 2015 terör saldırılarının baş şüpheli Abdeslam’a ömür boyu hapis

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davada saldırganların hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava karara bağlandı. Davada 11’i tutuklu, 3’ü serbest, öldüğü inanılan 6’sı gıyaben toplam 20 kişi yargılandı. Saldırganların hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, davada yargılanan 20 kişinin tümü suçlu bulundu. Yargıç Jean-Louis Peries yaptığı açıklamada, baş şüpheli Abdeslam’ın terör ve cinayet suçlamalarından suçlu bulunduğunu ifade etti.

Fransa’da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası daha önce sadece 4 kez verildi

Fransa’da ölüm cezasının 1981’de kaldırılması nedeniyle verilebilecek en büyük cezaya çarptırılan Abdeslam, mahkemeye saldırı sırasında intihar yeleğini patlatmaktan vazgeçtiğini ve herhangi bir ölümden sorumlu olmadığını ifade etmişti. Mahkeme, farklı birçok noktada gerçekleşen saldırıyı tek bir saldırı bölgesi olarak kabul etti ve Abdeslam’ın bulunmadığı diğer yerlerde de ölen kurbanların katili olarak ilan etti. Fransa’da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası daha önce sadece 4 kez verildi.

Abdeslam’ın yanı sıra Mohamed Abrini de 22 yılı kesinleşmiş ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Paris’te 28 Eylül’de bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi dava 10 ay sürdü.

Öte yandan, 13 Kasım 2015’teki terör saldırıları Fransa’nın en ölümcül terör saldırıları olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 130’dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 350’den fazla kişi de yaralanmıştı.