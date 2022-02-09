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Paris’teki 2015 terör saldırılarının baş şüpheli Abdeslam, intihar yeleğini patlatmaktan vazgeçmiş

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davanın baş şüphelisi Salah Abdeslam, saldırı sırasında intihar yeleğini patlatmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Asayiş 09.02.2022, 23:47
Paris’teki 2015 terör saldırılarının baş şüpheli Abdeslam, intihar yeleğini patlatmaktan vazgeçmiş

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili davanın baş şüphelisi Salah Abdeslam, saldırı sırasında intihar yeleğini patlatmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te 13 Kasım 2015’te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava devam ediyor. Bugünkü duruşmada saldırıyı gerçekleştiren ve saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam ilk defa sorguya çekildi. Abdeslam saldırı sırasında intihar yeleğini patlatmaktan vazgeçtiğini ve herhangi bir ölümden sorumlu olmadığını ifade etti.

“Size söyleyebileceğim şey, toplum için bir tehlike olmadığım”

Abdeslam, "Gerçekte kendimize bu şeye basmalıydım diyoruz. Kendimize geri dönmek için doğru olanı mı yaptım yoksa sonuna kadar gitmeli miydim diyoruz. Kimseyi öldürmediğimi ve kimseyi incitmediğimi söylemek istedim. Size söyleyebileceğim şey, toplum için bir tehlike olmadığım. Bunu söylemek benim için önemli çünkü bu davanın başından beri insanlar bana iftira atıp duruyor" dedi.

Saldırılardaki sorumluluğu kabul ettiğini belirten Abdeslam, "Bu konudaki sorumluluk payını kabul ediyorum. Sonuçlarını şimdi ödüyorum" ifadelerini kullandı.

Abdeslam, terör örgütü DEAŞ saldırılarının dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande’yi Fransa’nın Irak ve Suriye’deki askeri saldırılarını sona erdirmeye zorlamak için gerçekleştirdiğini belirtti.

Davada yargılanan 20 sanık arasında Abdeslam, doğrudan cinayet, cinayete teşebbüs ve rehin alma suçlarından yargılanan tek kişi oldu.

Dava 9 ay sürecek

Paris’te 28 Eylül’de bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. Böylece mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde verilmesi bekleniyor.

Davada 11’i tutuklu, 3’ü serbest, 6’sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Abdeslam’da olacak. Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altında olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanacak.

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5’i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo’nun ise Irak ve Suriye’de olduğu tahmin ediliyor.

Sanıklardan Ahmed Dahmanı ise aldığı 10 yıl hapis cezasını Türkiye’de bir cezaevinde çekiyor. Antalya’da 16 Kasım 2015’te yakalanan Dahmanı’nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya’ya gittiği belirlenmişti.

Öte yandan, 13 Kasım 2015’teki terör saldırıları Fransa’nın en ölümcül terör saldırıları olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve çeşitli alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350’den fazla kişi yaralanmıştı.

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