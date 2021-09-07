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Paris’te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı soyguncular, dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazasından 10 milyon euro değerinde mücevheri çaldı.

Asayiş 07.09.2021, 20:07
Paris’te ünlü kuyumcu mağazasından 10 milyon euroluk mücevher çalındı

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı soyguncular, dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazasından 10 milyon euro değerinde mücevheri çaldı.


Fransa’da silahlı soyguncular kuyumcuları hedef almaya devam ediyor. Başkent Paris’te bulunan Place Vendome’daki dünyaca ünlü kuyumcu ve lüks ürün markası Bulgari mağazası silahlı kişiler tarafından soyuldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların 10 milyon euro değerinde mücevheri çalarak, bir araba ve iki scooter ile kaçtığı aktarıldı. Polis, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıklarken, bir şüphelinin bacağından vurularak, diğerinin ise kısa mesafede bulunan bir otoparkta yakalandığını aktardı. Soyguncuların kullandığı arabanın ise terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirirken, soyguna 4 kişinin karıştığı tahmin ediliyor.



Temmuz ayında iki kuyumcu daha soyulmuştu


Geçtiğimiz temmuz ayında Paris’te 72 saat içinde iki kuyumcu soyulmuştu. 27 Temmuz’da Champs-Elysees yakınlarındaki bir Chaumet kuyumcusundan yaklaşık 2 milyon euro değerinde mücevher çalınmıştı. Chaumet soygunundan üç gün sonra ise şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz taşıyan iki soyguncu, Dinh Van mağazasından 400 bin euro değerinde mücevher çalmıştı.

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