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Paris’te satırlı saldırı

FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS'TE BULUNAN CHARLİE HEBDO DERGİSİNİN ESKİ OFİSİ YAKINLARINDA SATIRLI SALDIRI YAŞANDI. OLAYDA 4 KİŞİ YARALANIRKEN, 2 SALDIRGAN KAÇTI.

Asayiş 25.09.2020, 14:10
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Paris’te satırlı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken, 2 saldırgan kaçtı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı gerçekleştirildi. İki kişi tarafından gerçekleştirildiği bildirilen saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu açıklanırken, saldırganlar kaçtı.

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