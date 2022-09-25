Paris’te Mahsa Amini’nin ölümü protesto edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü nedeniyle İran hükümeti protesto edildi.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar Avrupa’da da devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen göstericiler, Amini’nin ölümünü nedeniyle İran hükümetini protesto ederek, İran hükümetinin kadınlara karşı olan tutumunun kınadı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar atan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Hamaney’in eylemlerine karşı tavır almaya çağırdı.

Öğleden önce Chatelet Meydanı’nda toplanan göstericiler öğleden sonra ise Eyfel Kulesi’nin karşısında bulunan Trocadero Meydanı’nda bir araya geldi. Trocadero Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, İran’ın Paris Büyükelçiliğine yürüdü. Polis, İran Büyükelçiliğine 200 metre kala göstericileri durdururken, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Fransa’daki İran hükümetine karşı olan gösterilerin gelecek haftada sürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. Olayın ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başlamıştı.