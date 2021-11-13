Paris’te Beluç milliyetçisinden gözü kapalı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen protestoda, İran ve Pakistan arasında yer alan Belucistan bölgesinde yaşayanların maruz kaldığı olumsuzluklara dikkat çekilirken, Beluç milliyetçisi bir kişinin gözü kapalı yaptığı eylem ilgi gördü.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique (Cumhuriyet ) Meydanı, haftasonları Fransa’da yaşayan etkin grupların hak arama ve özgürlüğe kavuşma eylemlerine tanık oluyor. Meydanda farklı ülkelerin bünyesindeki etnik gruplar kendi bayraklarını açarak bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları protesto ediyor. Son olarak, İran ve Pakistan arasında yer alan Belucistan bölgesinde yaşayanların maruz kaldığı olumsuzluklara dikkat çekmek için gösteri düzenlendi. İran ve Pakistan’ın Belucistan üzerindeki anlaşmazlığı nedeniyle bölge halkının yaşadığı olumsuzlukları dünyaya duyurmak isteyen bir gösterici ilginç bir yönteme başvurdu. Üzerinde kanı andıran kırmızı lekelerin yer aldığı bir tişört giyen gösterici, gözlerini siyah bir kumaş parçasıyla kapattı. Bir grup Beluç milliyetçisinin de bayrak açarak destek verdiği gösteri çevredekilerin ilgisini çekti.