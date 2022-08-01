Paris’te 1 milyon dolarlık soygun

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Yvelines’te hırsızlar, kuyumcudan 1 milyon dolarlık mücevher çaldı.

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyösü Yvelines’te kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. Chesnay-Rocquencourt’taki Parly 2 alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, 1 milyon dolar değerinde mücevher çaldı. Yetkililer, hırsızların metal korumalıkları keserek mağazaya girdiğini ve soygunu gerçekleştirdiklerini belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.