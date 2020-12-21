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Parfüm kutusunda uyuşturucu
Malatya’da polis torbacı olarak tabir edilen sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimde, parfüm kutusuna gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Asayiş 21.12.2020, 13:45
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Malatya’da polis torbacı olarak tabir edilen sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimde, parfüm kutusuna gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada parfüm kutusuna gizlenmiş vaziyette 97 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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