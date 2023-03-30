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Parfüm fabrikasındaki yangın 3 saattir sürüyor: Gökyüzü turuncuya büründü
YANGINA TEKİRDAĞ'IN ÇOK SAYIDA İLÇESİNDEN İTFAİYE EKİPLERİ DE DESTEK İÇİN GÖNDERİLİRKEN, İTFAİYE ERLERİ METRELERCE YÜKSELEREK FABRİKAYI VE GÖKYÜZÜNÜ SARAN YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR. YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ALANDA GÖKYÜZÜ ADETA TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ.
Asayiş 30.03.2023, 05:00
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın 3 saattir devam ederken ekipler, alevlerle başa çıkmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bu sabah saat 02.03 sıralarında parfüm fabrikasında çıkan büyük çaplı yangın 3 saattir devam ediyor.
Gökyüzü turuncuya büründü
Yangına Tekirdağ’ın çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri de destek için gönderilirken, itfaiye erleri metrelerce yükselerek fabrikayı ve gökyüzünü saran yangını söndürmek için var gücüyle çalışıyor. Yangının meydana geldiği alanda gökyüzü adeta turuncu renge büründü.