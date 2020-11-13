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Parçalanan otomobilden yara almadan kurtuldu

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜLER KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU.

Asayiş 13.11.2020, 17:36
Parçalanan otomobilden yara almadan kurtuldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Ereğli-Alaplı Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB)kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nevzat Bozacıoğlu (19) idaresindeki 67 UE 919 plakalı Dacia marka otomobil tali yoldan OSB yoluna girmek istediği sırada, Alaplı istikametinden gelen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Cengiz Cebesoy idaresindeki 67 AR 133 plakalı Tofaş Doğan SLX marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobilin ön sol kısmı dağılarak kullanılamaz hale gelirken, Dacia marka otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri her iki otomobilin sürücüsü de yara almadı.
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