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Paraşüt kazasında hayatını kaybeden Cengiz Gültekin Simav’da toprağa verildi

Ankara’da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden paraşüt hocası Cengiz Gültekin (45) memleketi Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde toprağa verildi.

Asayiş 10.08.2022, 21:11
Paraşüt kazasında hayatını kaybeden Cengiz Gültekin Simav’da toprağa verildi

Ankara’da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden paraşüt hocası Cengiz Gültekin (45) memleketi Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesinde toprağa verildi.

Ankara’da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden Manisa’nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü paraşüt hocası Cengiz Gültekin’in cenazesi memleketi Kütahya’nın Simav ilçesi Kuşu beldesine getirildi. Gültekin, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde belde mezarlığında toprağa verildi.

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