banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iş yeri sahibi, dükkanından para çaldığını iddia ettiği çalışanı sokak ortasında darp ederek hastanelik etti.

Asayiş 15.07.2022, 16:36 15.07.2022, 17:22
Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iş yeri sahibi, dükkanından para çaldığını iddia ettiği çalışanı sokak ortasında darp ederek hastanelik etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi 694. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde işletmesi bulunan M.T., yanında çalışan ve parasını çaldığını iddia ettiği Ş.Y. ile sokak üzerinde karşılaştı. Çalışanın kaçmaya çalıştığı esnada önünü kesen M.T., Ş.Y.’i sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T. bölgeye gelen polis ekiplerine yaşanan olayı anlatarak, çalışanını dükkanından para çaldığı için darp ettiğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu