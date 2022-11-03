Parası çalınan seyyar satıcı kadından hırsıza: "Haram zehir zıkkım olsun"

Adana’da kaldırımda sebze satan seyyar satıcı kadının 7 bin 500 lirasını ve cep telefonunu çalan zanlı yakalandı. Seyyar satıcı Gamze Yılmaz, “Haram zehir zıkkım olsun, ben paramı istiyorum. Bu paraları çok zor kazanıyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Kasım günü akşam Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda sebze satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz (40), temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancıya vereceği 7 bin 500 TL parası ve cep telefonunun bulunduğu kovayı çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz hemen polise başvurdu. Gamze Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çukurova Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve üst aramasında çaldığı para bulunamazken, cep telefonu sattığı yerden alınarak kadına verildi. M.K. 7 bin 500 lirayla da borcunu ödediğini söyledi. M.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gamze Yılmaz ise zanlının yakalandığına sevinemediğini belirterek, “Ben paramı istiyorum. Zanlı yakalanmış ancak param yok ortada. Ben başkasından satın aldığım ürünleri gelip burada satıyorum. Güçlükle kazandığım parayı alıp yedi. Kendisi de çalışabilir ama benim emeğime göz dikti. Ona hakkımı helal etmiyorum. O para zehir zıkkım olsun” dedi.