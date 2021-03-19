Paramedik kahraman

Bursa’nın Kestel ilçesinde köprü demirlerine çıkıp kendisini aşağıya atmaya çalışan bir kişi 112 görevlisinin atikliği sayesinde kurtarıldı. Adamın bir anlık boşluğundan faydalanan erkek paramedik intihar etmek isteyen şahsa sarılıp demir korkuluktan yukarıya çekti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kestel Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Kadir K. araçların geçtiği köprü üzerine çıkarak intihar etmek istedi.

Polis, atlama ihtimaline karşı adamın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Köprü kenarındaki Kadir K. tüm çabalara rağmen bir türlü ikna olmadı. Bir süre sonra köprülü kavşak araç trafiğine tamamen kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise köprünün altına branda açtı. Polis ekiplerinin ikna etme çalışmaları devam ederken, Kadir K.’nın bir anlık dalgınlığından faydalanan erkek paramedik görevli, Kadir K.’yı yakaladı. Adamı bırakmayan sağlık görevlisi polis ekiplerinin de müdahalesiyle Kadir K.’yı korkulukların diğer tarafına çekerek aşağıya atlamasını engelledi. Ailevi sıkıntılarından dolayı intihar etmek istediği öğrenilen Kadir K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadir K.’nın intihar teşebbüsünü izleyen meraklı kalabalık ise kurtarmasının ardından ekipleri alkışladı.