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Paralarını alamayan inşaat işçileri çatıda intihara kalkıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 3 işçi çalıştıkları firmadan aylardır eksik maaş aldıklarını iddia ederek, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Asayiş 07.06.2021, 16:15
Paralarını alamayan inşaat işçileri çatıda intihara kalkıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 3 işçi çalıştıkları firmadan aylardır eksik maaş aldıklarını iddia ederek, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapımı süren kapalı pazar alanı ve sosyal tesis inşaatında çalışan 3 işçi, 9 aydır maaşlarını eksik aldıklarını iddia ederek çalıştıkları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan işçileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucunda sakinleştirilen işçiler çatıdan aşağı indirildi. Çatıya çıkan 3 işçi sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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