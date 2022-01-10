Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi

Paraguay’da uyuşturucuyla mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 947 kilogram kokain ele geçirildi.

Paraguay Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (SENAD), San Lorenzo, Eusebio Ayala, Luque ve Fernando de la Mora kentlerinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskında 60 milyon dolar değerinde balyalar halinde 947 kilogram kokain ele geçirildi. SENAD tarafından yapılan açıklamada, baskında suç örgütü lideri dahil 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.