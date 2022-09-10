Para yerine silah çıkardı...Koluna ve boynuna taktığı altınları böyle çaldı

Gaziosmanpaşa’da müşteri kılığında bir kuyumcuya giren kadın soyguncu, koluna ve boynuna taktığı 600 bin lira değerindeki altınları çaldı. Çantasından para yerine silah çıkartan kadın kaçtıktan kısa süre sonra yakalanırken, soygun anı kameraya yansıdı.

Olay, 8 Eylül 2022 tarihinde saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın soyguncu önce müşteri olarak kuyumcuya girdi. Daha sonra 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını koluna ve boynuna taktı. Çantasından para çıkaracak gibi yapan kadın, para yerine silah çekerek kuyumcuya doğrulttu ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kuyumcu sahibi Ö.Ö.(27) konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kameralarını izledi. Kimlik bilgileri tespit edilen 26 yaşındaki A.Ö. isimli kadın, olayda kullandığı silah ve çalınan ziynet eşyaları ile birlikte ekipler tarafından yakalandı. A.Ö. isimli şüpheli hakkında sevk edildiği adli makamlarda adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.