Para teklif edip alamadığı kablo makarasını çalan hırsız kamerada

Ankara’da dükkan önünde duran tahta kablo makarasını para karşılığı satın alamayan bir kişi, makarayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki bir yedek parça dükkanında meydana geldi. Dükkan önünde duran boş haldeki tahta kablo makarasını satın almak isteyen bir kişi, işletme sahibi Bülent Yazıcı ile görüştü. Yazıcı, dükkana gelen kişiye makaranın satılık olmadığını ve masa olarak kullandıklarını söyledi. Bunun üzerine makarayı satın almak isteyen kişi, 2 gün sonra sabah saatlerinde bir minibüsle dükkanın önüne geldi. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki makarayı çalarak aracına yükleyen şahıs uzaklaşarak kayıplara karıştı. İşletme sahibi Yazıcı’nın durumu fark etmesi ve polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

“Tahtayı alıyor ve aracına yükleyerek uzaklaşıyor”

Civarda böyle olayların sık sık yaşandığı söyleyen Bülent Yazıcı, “İş yerimizin önünde masa olarak kullandığımız tahtalar var. Geçen hafta birisi geldi ve bunları satın alıp alamayacağını sordu. Satmadığımızı masa olarak kullandığımızı söyledim ve aracına binip gitti. Kamera kayıtlarından tespit ettiğimiz kadarıyla dün sabah saat 07.10 sıralarında aynı kişi gelip tahtayı alıyor ve aracına yükleyerek uzaklaşıyor. Bu kişiyi daha önceden tanımıyorum. Olayı emniyete bildirdik. Bu tahta yaklaşık 800-1000 TL değerinde fakat maddi değeri önemli değil, hırsızlık yapılması önemli. OSTİM bölgesinde bu tür araçlar çok fazla olduğundan güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.