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İçişleri Bakanlığı: "Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekiplerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır."
Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı
Samsun’da genç bir kadın arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 24 bin 526 lira dolandırıldı.
Asayiş 25.04.2022, 14:02
Samsun’da genç bir kadın arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 24 bin 526 lira dolandırıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının Instagram hesabını çalarak kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşen Ebru K.(29), ’çok para kazanma’ vaadiyle verilen hesaba 24 bin 526 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığı anlayan genç kadın, polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.