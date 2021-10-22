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Para bozdurma yöntemiyle dolandırıcılık yapan sanığa 8 yıl hapis

Bolu’da, para bozdurma yöntemiyle dolandırıcılık yaparken 15 bin 350 liralık sahte banknotlarla yakalanan tutuklu sanık Nihat Çetinkay, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 22.10.2021, 12:10
Para bozdurma yöntemiyle dolandırıcılık yapan sanığa 8 yıl hapis

Bolu’da, para bozdurma yöntemiyle dolandırıcılık yaparken 15 bin 350 liralık sahte banknotlarla yakalanan tutuklu sanık Nihat Çetinkay, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıl önce gerçekleştirilen sahte para operasyonunda, Bolu, Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Sakarya’da ’para bozdurma’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Nihat Çetinkay, S.K. (23) ve E.D. (17) 15 bin 350 liralık sahte banknot ile 19 bin 170 TL ile yakalandı. Şüpheliler hakkında ’parada sahtecilik’ suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerden Nihat Çetinkay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Nihat Çetinkay, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasını yapan Çetinkay, “Bugüne kadar mağdur ettiğim insanlardan özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Namusum ve şerefim üzerine huzurunuza bir daha gelmeyeceğim. 2 yıldır tutukluyum. Ailemi çok özledim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın 8 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanıklardan S.K.’ın 3 yıl 4 ay ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına, kız çocuğu E.D.’nin ise beraatına karar verildi.

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