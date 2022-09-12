Papua Yeni Gine’deki depremde can kaybı 7’ye yükseldi

Papua Yeni Gine’de dün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye ulaştı.

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’de dün yerel saatle 09.45 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Emniyet Müdürü David Manning yaptığı açıklamada Morobe, Eastern Highlands ve Madang bölgelerindeki binalarda ve yollarda ciddi hasar ve toprak kayması meydana geldiğini belirtti. Manning, "Ne yazık ki bu toprak kaymaları sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şiddetli depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırılmıştı.