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Papua Yeni Gine’de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Papua Yeni Gine’de dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Asayiş 04.04.2023, 10:47
Papua Yeni Gine’de dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Papua Yeni Gine’de merkez üssü Chambri Gölü’nde dün yerel saatle 04.00’te 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 62 kilometre olan depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, depremden etkilenen 23 köyde ağır hasar meydana geldiğini, 300’den fazla evin yıkıldığını belirtti.
Port Moresby Jeofizik Gözlemevi Müdür Yardımcısı Mathew Moihoi, bölgedeki hasarın boyutunu anlamanın birkaç gün sürebileceğini söyledi.