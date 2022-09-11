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Papua Yeni Gine ’de 7.6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine’de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 11.09.2022, 10:34
Papua Yeni Gine’de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine’nin Kainantu bölgesinde yerel saatle 09.45 sıralarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 80 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, başkent Port Moresby’e kadar hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Yollarda, binalarda hasar meydana gelirken, binalardan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.
Depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırıldı.
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