Panikleyen düzensiz göçmenler denize atladı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmenlerin 3’ü hava şartlarından dolayı panikleyip denize atladı. 3’ü denizde, 4’ü adadaki toplam 7 göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bodrum’dan bindikleri lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği bot Yunanistan unsuları tarafından Türk karasularına itildi. Hava şartlarından dolayı panikleyen göçmenlerden 3’ü denize atladı. Kalan 4 göçmen ise Kargı Adası’na çıktı.

İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen toplam 7 düzensiz göçmenden; 3’ü denizde, 4’ü ise Kargı Adası mevkiinde sahilde tespit edilerek kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.