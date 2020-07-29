Panik yapıp motosikletini deviren sürücü yaralandı
PANİK YAPTI MOTOSİKLETİNİ DEVİRDİ, YAŞANAN KAZADA YARALANDI
Bilecik’te seyir halindeki motosiklet sürücüsü kendisine yaklaşmakta olan kamyonetin yola çıkacağını düşünerek panik yaptı ve aracını devirdi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kayıboyu Sokak ile Dumlupınar Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 U 9710 plakalı motosikletin sürücüsü Ömer S., Kayıboyu Sokak’ta seyir halindeyken Dumlupınar Caddesi üzerinde Özgür K. idaresindeki 34 ST 1266 plakalı kamyonetin geldiğini fark etti. Kamyonet sürücüsü motosikletin geçmesini beklemek için kavşağa geldiğinde duraklarken, motosiklet sürücücü aracın sokağa çıkacağını düşünerek anlık panikle direksiyonu kırdı. Bu esnada direksiyon hakimiyetinin kaybeden sürücü motosikletini devirdi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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