Panelvan minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
ÇANKIRI'DA PARK HALİNDE BEKLEYEN TIRA ARKADAN OK GİBİ SAPLANAN PANELVAN MİNİBÜSTEKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ DE YARALANDI.
Çankırı’da park halinde bekleyen tıra arkadan çarpan panelvan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çankırı-Ilgaz karayolu üzerindeki Kuşçayırı mevkisinde meydana geldi. Davut T. idaresindeki 07 MOV 53 plakalı Volswagen marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen İsmail Ö.’ye ait 35 HB 7291 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, hurdaya dönen panelvan minibüste sıkışan Erkan Mutlu’nun (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Davut D. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mutlu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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