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Pandemi tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 34 kişiye 149 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir’de pandemi tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 34 kişiye 149 bin 124 lira para cezası uygulandı.

Asayiş 19.05.2021, 15:51
Pandemi tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 34 kişiye 149 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir’de pandemi tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 34 kişiye 149 bin 124 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Gökmeydan mahallesinde bulunan bir dernek binasına baskın yapıldı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişi hakkında 149 bin 124 lira ceza işlemi için tutanak düzenlendi.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.
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