Pandemi sürecinde kumar bağımlılığı 6 kat arttı

Araştırmalara göre korona virüs salgınında çevrimiçi kumar sitelerine yönelimde artış yaşandı. Erkekler, kadınlara oranla bu sitelere 3 kat daha fazla ilgi gösteriyor.

Yabancı yayınlara göre Kovid-19 döneminde çevrimiçi kumar sitelerine ilgi arttı.

Son olarak Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, Journal of Gambling Studies'de yayımlandı.

Salgında kumar sitelerine yönelimin 6 kat artış kaydettiğini ortaya koyan çalışmaya, yüzde 70'i kadın olmak üzere 2 bin 600'ü aşkın yetişkin katıldı.

Araştırmacılar, aşırı alkol tüketimi ile düzenli kumar oynama arasında da net bir bağlantı olduğunu belirtti.

Erkekler daha yatkın

Sonuçlar, erkeklerin günlük olarak kumar oynama olasılığının kadınlara kıyasla üç kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Hem kadınlar hem de erkekler için haftada en az bir kez aşırı içki içilmesinin (6 birimden fazla, 3 litre biradan fazla) düzenli kumarla güçlü şekilde bağlantılı olduğu görüldü.

Independent Türkçe'nin haberine göre kumarın eğlence veren bir aktiviteden kolaylıkla bir bozukluğa, rahatsızlığa dönüşebildiğini belirten uzmanlar, salgın döneminde bu tür çevrimiçi hizmetlerin popüleritesinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Pandemide çevrimiçi kumar, bahis ve oyun gibi sitelere ilginin nedenlerini ve bu duruma karşı yapılması gerekenleri, Nöroloji Uzmanları Dr. Mehmet Yavuz ve Dr. Oğuzhan Onultan değerlendirdi.

Çevrimiçi kumar, bahis gibi yönelimlere ilginin pandemi döneminde arttığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, bu durumun başlıca sebebini evde kapanma ya da dış mekanlarda sosyalleşememe olarak görüyor.

Özellikle evden çıkamayan veya bağımlılığa yatkın kişilerin çevrimiçi bahis sitelerine ilgi gösterdiğini aktaran Onultan, akıllı telefonların yaygınlaşması ve bu cihazlar yüklenebilen kullanım programlarının bahis sitelerine ziyaretleri kolaylaştırıp arttırmakta olduğunu ifade etti.

"Beyindeki ödüllendirilme hormonu seviyesi 10 misli artıyor"

Salgın döneminde uyku bozuklukları, anksiyete ve depresyonda 2 ya da 3 kat artış saptandığına değinen Oğuzhan Onultan, çevrimiçi kumar siteleri ile beyin arasındaki ilişkiye ve dopamin seviyesinin artmasına vurgu yaptı:

"Bu dönemde insanların bağımlılıkları arttı veya yeni bağımlılıklar edindiler. Bağımlılıktaki en hızlı ve el altındaki çözüm, internet kumar, bahis siteleri olduğu için buralara ziyaret arttı. Ancak yapılan çalışmalarda bu sitelerde kaybetseniz de kazansanız da beyindeki ödüllendirilme hormonu olan dopaminin seviyesi 10 misli artmaktadır. Bunun da kaybedenlerin oynamaya devam etmesine neden olduğu düşünülmektedir."

"Beyindeki DMN denen alan duygu ve ödüllendirilmeden sorumludur"

Dr. Oğuzhan Onultan, 2017 yılında yayımlanan bir çalışmaya göre hem internette oyun bağımlılığı hem de beyindeki DMN (precuneus, posterior cingulate cortex-PCC, medial prefrontal cortex ve dorsal anterior cingulate cortex) adı verilen alanın incelendiğini ve buradaki iletim ağında yavaşlama görüldüğünü söyledi.

"Her ikisinin de bağımlılıkla eş olarak tanımlanması gerektiği belirtilmiş. Aralarındaki tek farkın ise internet oyunlarının bilişsel fonksiyonları arttırdığı saptanmış" diyen Onultan, şöyle konuştu:

"Beyindeki DMN denen alan duygu ve ödüllendirilmeden sorumludur. Buradaki en önemli kimyasal dopamindir, ancak serotonin ve norepinefrin adlı kimyasallar da etkilidir. Bu duruma karşı destek grupları var, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi. Destek gruplarına katılmak, ya da Kanada'da oluşturulan gibi bir telefon hattını arayarak destek almak olabilir."

"Kumar alışkanlığı da bir endorfin temin etme aracıdır"

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz da kişilerin salgın döneminde evde geçirdikleri sürenin artmasının çevrimiçi kumar, bahis sitelerine yönelimin katlanmasında tetikleyici bir faktör olabildiği görüşünde.

Kovid-19 döneminde bazı kişilerin bu yolla endorfin temin etmeye çabaladığını ifade eden Yavuz, "Endorfini beyin üretir ve eğer kişide herhangi bir hobi, alışkanlık nedeniyle endorfin salgılanması oluşuyorsa, endorfin bağımlılık elişebiliyor. Kişi ihtiyaç duyduğu endorfini bir yoldan temin etmeye çalışıyor. Kumar alışkanlığı da bir endorfin temin etme aracıdır. Kişi neyi yapmaktan haz duyuyorsa o alanda kalır, başka şeylere ilgisini pek göremezsiniz" yorumunu yaptı.

"Dağcılık, avcılık, spor faaliyetleri ve çapkınlık da bir endorfin bağımlılığı"

Avcılık, dağcılık, spor faaliyetleri ve çapkınlığın da endorfin bağımlığına örnek olarak verilebileceğine işaret eden Dr. Mehmet Yavuz, işkolik kişilerin de endorfini işten sağlaması halinde aşk, meşk ya da bir hobiden aynı hazzı duymayacağını savundu.

Endorfine ihtiyaç duyup bahise, kumara yönelmeyen kişilerin de bulunduğuna vurgu yapan Yavuz, genetik faktörler, karakter, inanç gibi durumlara da vurgu yaptı.

Kaygılı insanlarda kimi zaman kumara yönelme olabildiğini belirten Yavuz, çoğu zaman ise kaygının kişileri kumardan koruduğunu dile getirdi.

"Kazanmanın meydana getirdiği müptelalık var, para ikinci planda"

Kumarbazların kazanma duygusunun verdiği haz için bu oyunları oynadığını, aslında para kazanmanın ikinci planda olduğunu belirten Yavuz, erkeklerin çevrimiçi kumar sitelerine kadınlara kıyasla daha fazla ilgi göstermesinin nedenini ise "Bu hormonal bir durum, testesterondan kaynaklanıyor. İnsana güç ve güçlü olma duygusu veren bir hormon. Para elde etmek güç duygusunu pekiştiriyor. Kişide testesteron, endorfin ve depomin (insana coşku ve keyif veren hormon) aktivitesi oluşturuyor" sözleriyle açıkladı.

Alkol tüketme ve kumar, bahis oynama arasındaki ilişkiyi de sorduğumuz Mehmet Yavuz, bireylerin genel olarak kendilerini kontrol etmeye çalıştığını ancak alkolün bu kontrolün yitirilmesine neden olabildiğini anlattı ve ekledi:

"Kişi alkollü olduğunda kendisini frenleme konusunda sıkıntı yaşadığından daha fazla kumar oynayabiliyor."