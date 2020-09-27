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Pancar sökme makinesinin altında kaldı

ELBİSTAN'DA PANCAR SÖKME MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 33 YAŞINDAKİ HAKAN TANRIVERDİ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 27.09.2020, 17:20
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Pancar sökme makinesinin altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde pancar sökme makinesinin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi’nde tarlalarında pancar hasadı yapılan 33 yaşındaki Hakan Tanrıverdi, şekerpancarı sökümü için kullanılan makinenin altında kaldı. Tonlarca ağırlıktaki makinenin üzerinden geçtiği Tanrıverdi, ağır yaralandı. Tarladaki yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Tanrıverdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tanriverdi’nin cansız bedeni otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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