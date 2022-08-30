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Panayırda yangın paniği
Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış törenine gondolda çıkan yangın damgasını vurdu.
Asayiş 30.08.2022, 17:03
Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış törenine gondolda çıkan yangın damgasını vurdu.
Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı.
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