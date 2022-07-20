Panama’daki akaryakıt protestoları şiddet olaylarına dönüştü

Panama’da Temmuz ayının ilk haftasında akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığına karşı başlayan protestolar devam ederken, Santiago de Veraguas’ta yaşanan şiddet olaylarında bir polis aracı ateşe verildi.

Orta Amerika ülkesi Panama’da akaryakıt fiyatlarına ve hayat pahalılığına karşı iki haftadan fazladır devam eden protestolar sürüyor. Ülke genelinde sendika temsilcileri, öğrenci grupları, işçi, öğretmen, doktor ve farklı kesimden binlerce kişi yüksek yakıt fiyatları ve artan yaşam maliyetlerine çözüm bulunmasını talep ediyor. Başkent Panama başta olmak üzere Santiago de Veraguas ve diğer kentlerde protestocular yollara barikat kurarken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulunuyor. Tansiyonun yükseldiği Santiago de Veraguas’ta protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler ele geçirdikleri bir polis aracını ateşe verdi.

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Protestocular akaryakıt ve temel mal fiyatlarının dondurulması, maaş ve emekli maaşlarında artış, ilaç fiyatlarının dondurulması, arz eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve sağlık sektörlerine daha fazla bütçe ayrılması, eğitim ve sağlık sektörlerinde daha iyi çalışma koşullarının sağlanması, okulların, hastanelerin, yolların ve diğer kamu altyapısının onarılması, yolsuzlukla mücadele önlemleri alınmasını istiyor. Panama hükümeti, protestoları sona erdirmek için benzin fiyatının galon (3.7 litre) başına 3.25 dolara indirilmesi ve başka kararlar alırken, protestocu gruplar ikna olmadı.

Ülkede Ocak ayından bu yana akaryakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 50’lik artış yaşandı.