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Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi

Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı.

Asayiş 12.08.2022, 13:51
Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi

Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı.

Panama sınır güvenliği yetkilileri, Guna Yala açıklarındaki şüpheli bir yarı denizaltı aracına operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 625 paket kokain ele geçirildi. Teknedeki 3 Kolombiyalı tutuklanırken, Güney Amerika’dan Kuzey Amerika’ya uyuşturucu taşıdıkları belirtildi.

2021’de rekor seviyede, 128.7 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Panama, ana pazarı ABD olan Güney Amerika yapımı uyuşturucular için "köprü" niteliğinde.

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