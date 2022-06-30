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Pamuk tarlasında uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da pamuk tarlasına ekili vaziyette 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 30.06.2022, 11:35
Pamuk tarlasında uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa’da pamuk tarlasına ekili vaziyette 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki Höyükyanı Mahallesi’nde bulunan pamuk tarlasında uyuşturucu bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu tarlaya Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, pamuk fideleri arasına ekilmiş 150 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Uyuşturucu bitkisi ektiği öne sürülen tarla sahibi M.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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