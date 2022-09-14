Pamuk fabrikasında yangın: 1 itfaiye eri öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep’te bir pamuk fabrikasında çıkan yangında devrilen pamuk balyalarının altında kalan 1 itfaiye eri ölürken, 9 kişi yaralandı.

Yangın 5. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle pamuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, 112 sağlık ekipleri, Umke, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında 4 işçi, 4 itfaiye eri ve 2 jandarma devrilen pamuk balyalarının altında kaldı. Dumandan etkilenenler 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan zehirlenen bir itfaiye eri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yanın çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.