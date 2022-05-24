Palet deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir palet deposu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesinde bulunan bir palet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Paletleri saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşıl yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında depoda onlarca palet ve plastik malzeme kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.