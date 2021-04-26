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Palet atölyesi alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 26.04.2021, 05:22
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Palet atölyesi alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi 4036 Sokak üzerinde bulunan bir palet atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölyenin alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü. Daha sonra ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrasında atölyede maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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