Palalı saldırıdaki aile konuştu: "Bundan sonrası artık ölüm"

Antalya’da sokak ortasında palalı saldırıya uğrayan aile, şüpheli şahıslardan şikayetçi oldu. Olay anını anlatan çiftten Hilal Oktay Başaslan, "Ben bir anneyim, aynı zamanda da bir hayvan severim. Bugün bize bunları yapan, bu hayvanlara neler yapar. Artık şiddetin boyutu ilerledi. Bundan sonrası artık ölüme kadar gidecek" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesinde yaşayan Hilal Oktay Başaslan ve kuzenleri, geçtiğimiz hafta site yöneticisiyle köpek besleme yüzünden tartıştı. İddiaya göre, site yöneticisinin köpeklere elektro şok uyguladığını ileri süren Başaslan, olaydan bir hafta sonra da eşi ve kızıyla sokak ortasındayken 2 kişinin palalı saldırısına uğradı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Başaslan, "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektro şok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut" ifadelerini kullandı.

Başaslan, açıklamasının devamında saldırganların eşinin kafasına palanın tersiyle vurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor! Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı ’Seni burada keserim’ diyor.”

“Amaçları konuşmak değildi”

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Hilal Oktay Başaslan, bir yıldır sokak hayvanları beslediklerini ve site yöneticiyle bazı sakinlerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Olay anında bir el silah sesi duyduklarını ve hemen kızının yanına koştuğunu aktaran Başsalan, “Ardından küfürleşmeler başladı. Aşağı 4 kişiyle indirler. 2 pala, bir sopa ve birisinde de tabanca vardı. Bir kadın, bir çocuk ve aile babasının olduğu yere 4 kişi bu silahlarla iniyorlar. Amaçları konuşmak değildi” dedi.

“Bu sokağa girmek istemiyorum”

Olayın halen şokunda olduğunu dile getiren Başsalan, “Ben bir anneyim, aynı zamanda da bir hayvan severim. Bugün bize bunları yapan, bu hayvanlara neler yapar. Artık şiddetin boyutu ilerledi. Bundan sonrası artık ölüme kadar gidecek. Artık sosyal hayatın içerisine karışabileceğimi düşünmüyorum. Bu saatten sonra da bana itham edilen ve yapılanlardan sonra bu sokağa girmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Olay anında darp edilen Başaslan’ın eşi avukat Mehmet Ali Başaslan ise şüpheli şahıs ya da şahısların tabancayla o an sokakta bulunan eşi ve kızına doğru bir el ateş ettiğini ileri sürerek, “O an can havliyle arabadan indim, can havliyle eşimin ve kızımın üstüne atladım. ‘Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz’ diye bağırmaya başladım. ‘Bekle seni de öldürmeye geliyoruz’ dedi. 4 kişi aşağıya indi, 2’sinin elinde döner bıçağı, birinin elinde sopa, diğerinde de silah vardı. Hepsi bana saldırdı. Burnumda ve kafamda kırık var. Vücudumda çizikler var. Raporumu da aldım. Şahıslardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Öte yandan Başaslan ailesinin, saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.